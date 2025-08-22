Bodrum’da Yangın, Ekiplerce Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Mumcular Mahallesi’nde dere yatağında bilinmeyen bir nedenle alevler ortaya çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek otluk ve zeytinlik alanları tehdit etmeye başladı. Rüzgar, alevlerin hızla yayılmasına katkı sağladı ve ikametlere yaklaşan yangın, bölgedeki vatandaşları endişelendirdi.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri talep edildi. Yangına müdahale için havadan da helikopterler gönderildi. Alevler, hangi sebeple olduğu bilinmeyen bir şekilde yerdeki bir depoya da sıçradı. Depoda bulunan kalaslar yanarak zarara uğradı. Hızlı bir şekilde hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede şu an soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının kontrol altına alındığı ilk bir saat içinde yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin gecikmeden yaptığı müdahale, durumu stabilize etmede önemli bir rol oynadı.