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Bodrum’da Yangın Kaynak Makinesinden Çıktı

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Göltürkbükü Mahallesi’nde meydana gelen yangına müdahale çalışmaları, 5 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 60 orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibinin katılımıyla devam ediyor. Yangının geniş bir alanda etkili olduğu ifade ediliyor ve ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

İNŞAATTAKİ ÇALIŞMADAN KAYNAKLANIYOR

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının kaynağına ilişkin yaptıkları incelemelerde, “yangının inşaatta yapılan çalışmada kaynak makinesinden çıktığını” belirledi. Bu kapsamda, inşaatta kaynak yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

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