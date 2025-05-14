Bodrum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

MUĞLA’DA TARIM ARAZİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tarımsal alan ve otluk alanda bir yangın meydana geldi. Ortakent Mahallesi 2686. Sokak’taki zeytinlik arazisinde, bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarının ardından soğutma işlemleri başlatıldı. Yangın, çevredeki sakinlerde bir süre panik yaşattı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Yangının neden çıktığıyla ilgili olarak bölgede incelemeler yapıldı. Yangın sonucunda yaklaşık yarım hektar büyüklüğündeki alan zarar gördü.