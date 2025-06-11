Bodrum’da Yangın Kontrol Altına Alınıyor

BODRUM’DA YANGIN ÇIKTI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, makilik alanda bir yangın meydana geldi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Yangın, İslamhaneleri Mahallesi’nde saat 16.00 civarında başladı.

ALEVLER VATANDAŞLARI ENDİŞELENDİ

Alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına karadan müdahalelere başladı. Ayrıca, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iki helikopter de havadan destek sağlıyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleri devam ediyor.