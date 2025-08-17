Bodrum’da Yangın, Ormana Sıçramadı

BODRUM’DA EV YANGINI MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen bir ev yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yakındaki ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Mazı Mahallesi Armutçuk Şeytan Yalısı bölgesindeki iki katlı bir evde, saat 12.00 sularında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Yangının, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hemen 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun mücadelesi sonucunda alevler kontrol altına alındı ve ormana sıçraması engellendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatılırken, evin büyük zarar gördüğü belirlendi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ekipler olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirmeye devam ediyor. Yangının tehlikeli boyutlara ulaşmadan söndürülmesi, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.