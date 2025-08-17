Haberler

Bodrum’da Yangın, Ormana Sıçramadı

BODRUM’DA EV YANGINI MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen bir ev yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yakındaki ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Mazı Mahallesi Armutçuk Şeytan Yalısı bölgesindeki iki katlı bir evde, saat 12.00 sularında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Yangının, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hemen 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun mücadelesi sonucunda alevler kontrol altına alındı ve ormana sıçraması engellendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatılırken, evin büyük zarar gördüğü belirlendi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ekipler olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirmeye devam ediyor. Yangının tehlikeli boyutlara ulaşmadan söndürülmesi, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzonspor, İstanbul’a Uçtu

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Takımda 3 oyuncunun eksik olduğu bildirildi.
Haberler

Konyaspor – Gaziantep FK maçı, 19:00’da

Trendyol Süper Lig'deki Konyaspor - Gaziantep FK maçı, futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merakla araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.