Bodrum’da Yangında Kurtarma Operasyonu

BODRUM’DA YAŞANAN EV YANGINI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evdeki yangın sonucunda 1 kişi yaralandı. Yangının elektrik sobasından kaynaklandığı belirtildi. Yaralı vatandaş, hızlı bir şekilde hastaneye götürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Müsgebi Mahallesi Kapuz Caddesi’ndeki iki katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Elektrik sobasının alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede evi tamamen sardı. Yangın sırasında evde mahsur kalan Aydın S., balkona çıkarak yardım çağrısında bulundu.

İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİ

İhbar sonrası Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, balkona çıkarak yardım isteyen yaralıyı kurtardı. Yaralanan Aydın S., ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Olaydan haberdar olan kızı C.S. da paniğe kapılarak olay yerine geldi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangından dolayı evde büyük bir maddi hasar oluştu. Yangının nedenine dair incelemelerin sürdüğü bilgisi verildi.