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Bodrum’da Yarı Batık Tekne Kurtarıldı

TEKNENİN KURTARILMA İŞLEMİ BAŞLATILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, denizde yarı batık durumdaki tekne vinç yardımıyla kurtarıldı. Yalıkavak Mahallesi’ndeki tersaneler bölgesinde yaklaşık iki yıl önce büyük bir kısmı suya gömülen 16 metrelik “Suntan” isimli teknenin kurtarılması amacıyla Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar başlatıldı.

GÜVENLİ ALANA ÇEKİLDİ

Karaya yerleştirilen vinçlerle yapılan uzun uğraşlar sonrasında denizden çıkarılan tekne, güvenli bir alana yönlendirildi. Kurtarma işleminin, deniz alanının güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirildiği ve bu kapsamda çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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