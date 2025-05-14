Bodrum’da Yasa Dışı Yakalanan Zanlı

YURT DIŞINA KAÇMA GİRİŞİMİNE OPERASYON

Bodrum’da yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir cinayet zanlısı, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla motoryatta yakalandı. Şüphelinin, İstanbul’daki iki çetenin karıştığı bir cinayet olayından dolayı arandığı ve ‘Casper çetesi’ üyesi olduğu belirlendi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da meydana gelen olayda bir kişinin öldüğüne dair açılan dosyada Rasim Beşkaya’nın Bodrum’da bulunduğunu tespit etti.

GÜNDOĞAN KOYU’NDA YAKALANDI

Ekipler, şüphelinin Gündoğan Koyu açıklarında lüks bir motoryatla yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Mayıs’ta harekete geçen ekipler, Beşkaya’yı yasa dışı yollarla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Motoryatta yapılan aramalarda, gizli bir bölmeye saklanmış bir tabanca ve 5 bin avro nakit para ele geçirildi.

TUTUKLANDI VE İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Rasim Beşkaya’nın sorgulaması sırasında, kamuoyunda ‘Casper çetesi’ olarak bilinen yapının üyesi olduğu ortaya çıktı. Gerekli işlemlerinin ardından İstanbul’a sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.