Bodrum’da Yaya Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, otomobilin çarptığı bir yaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Turgutreis yönüne ilerleyen bir otomobil, Gümbet Kavşağı ile Jandarma Kavşağı arasında yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Selim Erdoğan Çite’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Çite’nin olay yerinde kalbinin durduğu tespit edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya olay anında kalp masajı uyguladı. Yapılan bu müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılan Selim Erdoğan Çite, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kaza, araç ve yaya güvenliği konusunun ne denli önemli olduğunu bir kez daha gündeme getiriyor.

Çinli Turist Xu Wenkai Bulundu

Fethiye'de yürüyüş sırasında kaybolan Xu Wenkai'nin cesedi, jandarma ve komando ekipleri tarafından bulundu. Cenazesi hastane morguna götürüldü.
Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Savur ve Yeşilli ilçelerinde çıkan örtü yangınları, itfaiye ve helikopterle müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangınların nedenleri araştırılmaya başlandı.

