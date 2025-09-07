Bodrum’da Yelkenli Tekne Kurtarıldı

YELKENLİ TEKNENİN ARIZASI

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında dümen arızası yaşayan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Bodrum Karaincir açıklarında meydana gelen bu olayda, 10 metre boyundaki yelkenli tekne, dümen arızası nedeniyle sürüklendi.

KURTARMA OPERASYONU

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, arızalı yelkenli tekneyi yedekleyerek Aspat Koyu’na güvenli bir şekilde demirletti. Bu başarılı kurtarma çalışması, denizdeki güvenliği sağlama amacını taşıyor ve bölgedeki denizcilerin rahatlamasını sağlıyor.