Haberler

Bodrum’da Yelkenli Tekne Kurtarıldı

YELKENLİ TEKNENİN ARIZASI

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında dümen arızası yaşayan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Bodrum Karaincir açıklarında meydana gelen bu olayda, 10 metre boyundaki yelkenli tekne, dümen arızası nedeniyle sürüklendi.

KURTARMA OPERASYONU

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, arızalı yelkenli tekneyi yedekleyerek Aspat Koyu’na güvenli bir şekilde demirletti. Bu başarılı kurtarma çalışması, denizdeki güvenliği sağlama amacını taşıyor ve bölgedeki denizcilerin rahatlamasını sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye destek

İspanya'dan hareket eden Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye destek için İtalya'dan Türk aktivistlerle güçleniyor. Ersin Çelik, bu dayanışmanın önemini vurguladı.
Haberler

Yasemin Ve İzzet Özilhan Boşandı

Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği sona erdi. Çiftin ayrılığı magazin dünyasında sürpriz etkisi yarattı ve ayrılığın detayları tartışıldı. Yasemin'in kariyerine ara vermesi dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.