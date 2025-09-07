Bodrum’da Yelkenli Tekne Kurtarıldı

TEKNENİN ARIZASI VE KURTARILMA SÜRECİ

Bodrum ilçesi açıklarında dümen arızası yaşayan bir yelkenli tekne, içinde iki kişi ile birlikte savrulmaya başladı. 10 metre uzunluğundaki bu tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir yere götürüldü.

KURTARMA OPERASYONU

Bodrum Karaincir açıklarında meydana gelen olayda, dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Aspat Koyu’nda emniyetle demirletildi. Teknenin içindeki iki kişi de sağ salim kurtarıldı.