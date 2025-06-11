Bodrum’da Yılan Yakalandı, Salındı

MUĞLA’DA YILAN YAKALANDI
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir evin duvar boşluğunda yılan bulundu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER
Müskebi Mahallesi Nur Sokak’taki bir evde yılan görüldüğü bilgisinin alınmasının ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hemen adrese yönlendirildi. Ekipler, duvar boşluğundaki yılanı başarılı bir şekilde yakaladı.
DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI
Yakalanan yılan, daha sonra sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına salındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yılan, güvenli bir şekilde tekrar doğaya döndü.