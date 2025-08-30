Haberler

Bodrum’da Yüzme Etkinliği Yapıldı

YÜZME ETKİNLİĞİ 14. KEZ DÜZENLENDİ

Bodrum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla her yıl gerçekleştirilen geleneksel yüzme etkinliği, bu yıl on dördüncü kez yapıldı. Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, çocuklar ve gençler dahil olmak üzere, Ortakent Sahili’nde bir araya gelerek Çelebi Adası’na ulaşmak için kulaç attı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Etkinlik sırasında güvenlik açısından bölgedeki kurtarma botları hazır bulunduruldu. Yüzücüler, adaya ulaştıklarında Türk bayrağını açarak, bu özel günü coşkuyla kutladı.

Adana’da Tespih Fuarı Düzenleniyor

Adana'da 11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali, eserlerin uluslararası alanda tanıtılacağını açıkladı.
Denizli Yangını, Buldan’ı Tehdit Ediyor

Denizli ve Aydın sınırlarında süren orman yangını, rüzgarın değişmesiyle Buldan ilçesine tehdit oluşturmaktadır. Yangın, Çatak Mahallesi'nden hızla ilerliyor.

