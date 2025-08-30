Bodrum’da Yüzme Etkinliği Yapıldı

YÜZME ETKİNLİĞİ 14. KEZ DÜZENLENDİ

Bodrum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla her yıl gerçekleştirilen geleneksel yüzme etkinliği, bu yıl on dördüncü kez yapıldı. Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, çocuklar ve gençler dahil olmak üzere, Ortakent Sahili’nde bir araya gelerek Çelebi Adası’na ulaşmak için kulaç attı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Etkinlik sırasında güvenlik açısından bölgedeki kurtarma botları hazır bulunduruldu. Yüzücüler, adaya ulaştıklarında Türk bayrağını açarak, bu özel günü coşkuyla kutladı.