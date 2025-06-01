Bodrum’daki Lahmacun Fiyatları Tepki Çekti

LAHMACUN FİYATLARINA TEPKİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 bin TL’lik lahmacun fiyatları, oyuncu ve ses sanatçısı Ekin Akkaş tarafından eleştiriliyor. Akkaş, Gündoğan sahilinde kendi restoranını işleterek, lahmacunu sadece 235 TL’den sunduğunu belirtiyor. Bu duruma sitem eden Ekin, “Lahmacunun içine altın mı koyuyorlar, altın kaplamayla mı getiriyorlar? Anlamıyorum bu kafayı!” ifadelerini kullanarak fiyatların aşırılığına dikkat çekiyor.

BODRUM’UN TURİZM MARKASI OLARAK DEĞERİ

Sahnelerdeki güçlü performansının yanı sıra restoran işletmeciliğinde de faaliyet gösteren Akkaş, mekanında kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunu, ayran ve suyla birlikte 235 TL’ye sunduklarını aktararak, “Hem müzik var, hem denize sıfır, hem de lahmacun 235 TL. Bu fiyatla da para kazanıyoruz. O halde 3 bin TL’ye satanlar neyin peşinde?” diyerek diğer işletmelere karşı duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

BODRUM’UN DEĞERINI KORUMALIYIZ

Bodrum’un sadece lahmacun fiyatlarıyla anılmasına karşı çıkan Ekin, “Bodrum cennetten bir köşe. Dünyanın en önemli turizm markalarından biri. Denizi, doğası, kültürü ve eğlence hayatıyla anılmalı. İnsanların aklında ‘Bodrum 3 bin liralık lahmacun’ kalması büyük haksızlık” diyor.

FİYAT POLİTİKALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Ekin’in işletme ortağı Macit Özata da, bayramda otellerde doluluk beklediklerini belirterek, “En büyük sorun fahiş fiyat algısı. Evet, her bütçeye göre otel ve restoran var. Ama bazı işletmelerin fiyat politikası bu algıyı kötü etkiliyor. Lütfen tatil planı yapanlar Yunanistan ucuz diye orayı tercih etmesin. Fiyatlarımız benzer ama biz paramızın ülkemizde kalmasını istiyoruz” şeklinde konuşuyor.