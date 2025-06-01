Bodrum’daki Lahmacun Fiyatları Tepki Şekillendiriyor

LAHMACUN FİYATLARINA TEPKİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bazı işletmelerde lahmacun fiyatlarının 3 bin liraya kadar çıkmasına sanatçı Ekin Akkaş sert bir şekilde karşı çıktı. Kendi restoranında 235 TL’den lahmacun satışı yapan Akkaş, yüksek fiyatları eleştirerek “Lahmacunun içine altın mı koyuyorlar, altın kaplamayla mı getiriyorlar? Anlamıyorum bu kafayı!” dedi. Sahnelerdeki performansının yanı sıra restoran işletmeciliğiyle de dikkat çeken Akkaş, mekânında kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunun, ayran ve suyla birlikte 235 liraya sunulduğunu ifade etti.

BODRUM’UN TANITIMINA ZARAR VERİYOR

Ekin Akkaş, Bodrum’un sadece lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelmesinden rahatsızlığını dile getirerek, “Bodrum cennetten bir köşe. Dünyanın en önemli turizm markalarından biri. Denizi, doğası, kültürü ve eğlence hayatıyla anılmalı. İnsanların aklında ‘Bodrum 3 bin liralık lahmacun’ kalması büyük haksızlık.” şeklinde konuştu. Akkaş, bu durumun Bodrum’un tanıtımına olumsuz etki ettiğini vurguladı.

FİYAT POLİTİKASI ELEŞTİRİLERİ

Ekin’in işletme ortağı Macit Özata, bayram dönemi için doluluk beklediklerini belirtti. Özata, “En büyük sorun fahiş fiyat algısı. Evet, her bütçeye göre otel ve restoran var. Ama bazı işletmelerin fiyat politikası bu algıyı kötü etkiliyor.” dedi. Ayrıca, Türkiye’deki fiyatların Yunanistan’daki fiyatlarla benzer olduğunu ve tatil planı yapanların bu yüzden Türkiye’yi tercih etmelerini istedi. “Fiyatlarımız benzer ama biz paramızın ülkemizde kalmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı.