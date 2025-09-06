Bodrum’daki Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınıyor. Yangının Güvercinlik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, ilk belirlemelere göre trafondan kaynaklandığı belirtildi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve su tankeri ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları yönlendirildi.

ULAŞIMDA KAPANMA

Yangın söndürme ekiplerinin kolay ulaşım sağlaması için Milas-Bodrum kara yolu geçici süreyle kapatıldı. Kuvvetli rüzgar, yangının yayılma eğilimi göstermesine neden oldu. Ancak, hava araçları ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yetkililer, yangında 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü ve bölgede soğutma çalışmalarının halen sürdüğünü açıkladı.