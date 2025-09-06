Haberler

Bodrum’daki Orman Yangını Kontrol Altında

MUĞLA’DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınıyor. Yangın, Güvercinlik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Edinilen bilgilere göre, yangının bölgedeki trafodan kaynaklandığı tahmin ediliyor ve ardından ormanlık alana sıçradığı görülüyor.

RÜZGARIN ETKİSİ İLE YAYILDI

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere müdahale etmek amacıyla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale etmeye başladı. Hızlı ve etkili müdahale sonrası, yangın kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın kontrol altına alındıktan sonra, bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar, olası yeniden alevlenmeleri önlemek için büyük bir önem taşıyor.

