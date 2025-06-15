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Bodrum’daki Tekne, Ekiplerce Kurtarıldı

TEKNEDE SÜRÜKLENEN İKİ KİŞİ KURTARILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen bir tekne üzerindeki iki kişi, ekipler tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bitez önlerinde 15 metre boyundaki teknenin sürüklendiğini belirten bir ihbar aldıktan sonra hızlıca harekete geçti.

BÖLGEYE HIZLA MÜDAHALE

KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu ile tekneye ulaşan ekipler, sürüklenen tekneyi yedekleyip Akyarlar’a çekti. Bu müdahale sonucu teknedeki iki kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması, olası bir faciayı önlemiş oldu.

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