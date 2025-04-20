Bodrum’daki Tekne Sudan Çıkarıldı

BODRUM’DA YARI BATIK TEKNE SUDAN ÇIKARILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşık iki yıldır yarı batık olan bir tekne, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Yalıkavak sahilindeki tersaneler bölgesinde yarı batık vaziyette bulunan 17 metre uzunluğundaki ‘Suntan’ isimli teknenin kaldırılması için harekete geçti. Ekipler, vinç aracılığıyla tekneyi sudan çıkardı.

BATIK TEKNELERİN TEMİZLENMESİ DEVAM EDİYOR

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, denizdeki can ve mal güvenliğini tehdit eden batık durumdaki diğer teknelerin de sudan çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür önlemler, deniz güvenliğinin artırılması adına oldukça önemli bir konudur.