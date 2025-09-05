Bodrum’daki The Oba Hotel Tercih Edildi

OBALARIN SAĞLADIĞI KALİTE VE KONFOR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde konaklama hizmeti veren The Oba Hotel, 2025 turizm sezonunda en çok tercih edilen otellerden biri haline geldi. Alkolsüz aile konsepti ile dikkat çeken otel, 20 Ekim’e kadar misafirlerini ağırlamaya devam edeceğini duyurdu. Sezon boyunca tam doluluk oranına ulaşan tesis, yerli ve yabancı turistlerden yüksek puan aldı. Kadınlara özel alanlar, aileler için ortak kullanım imkanları ve alkolsüz hizmet anlayışıyla öne çıkan The Oba Hotel, güvenli ve konforlu atmosferi ile tatilcilerin vazgeçilmezi oldu. Kadınlar için özel plaj, havuz ve güneşlenme alanlarının yanı sıra, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği mekanlarla farklı bir tatil tecrübesi sunuyor.

HEM YERLİ HEM YABANCI TURİSTLERDEN TAM NOT

The Oba Hotel İşletmecisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Azat, tesisin açıldığı günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılandığını ifade ederek, “Bodrum’un ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılıyoruz. Kadın misafirlerimiz gönül rahatlığıyla özel plajımızda tatil yapabiliyor, ailelerimiz ortak alanlarda keyifli zaman geçiriyor. Açık büfe yerine alakart hizmetle kaliteyi yükselttik. Sezon boyunca doluluk oranımız çok yüksekti ve hem yerli hem yabancı misafirlerimizden tam not aldık” dedi. Azat, aynı zamanda 20 Ekim’e kadar açık kalacaklarını vurgulayarak, “Ortadoğu, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve iç pazardan ciddi bir misafir kitlesi kazandırdık. Gelen konuklarımız memnuniyetle ayrılıyor ve tekrar gelmek üzere rezervasyonlarını şimdiden yapıyorlar” diye belirtti.

AQUAPARKIN POPÜLERLİĞİ

Tesisin aquaparkının da yoğun ilgi gördüğünü dile getiren yetkililer, “7 kaydıraklı aquapark ve çocuk oyun gruplarımız sayesinde aileler tatillerini dolu dolu geçiriyor. Çocuklar mutlu, yetişkinler huzurlu. Bu yüzden misafirlerimiz ayrılırken otelimizi çevrelerine gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorlar” ifadelerini kullandı.