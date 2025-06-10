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Bodrum’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI YERİN BELİRLENMESİ

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Müskebi Mahallesi Kolej Sokak’ta bir otluk alanda çıkan yangın başarıyla söndürüldü. Yangının başladığı anı gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine hızla bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının yayılmasını önleyerek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda 60 metrekarelik bir alan etkilendi ve ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan inceleme sonucunda, yangının bir karganın elektrik tellerine çarparak kıvılcım çıkarması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Ekipler, yangının daha fazla büyümesini engelleyerek önemli bir müdahalede bulundu.

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