Bodrum’daki Yangın, Ormana Sıçramadan Söndürüldü

BODRUM’DA EV YANGINI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan bir evde meydana gelen yangın, ormanlık alanın tehlikeye girmeden kontrol altına alındı. Mazıköy Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde, sebebi henüz belirlenemeyen bir durum nedeniyle yangın başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ SENDENİYOR

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, bölgeye Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları yönlendirildi. Evi saran alevler, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahalelerle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Bu sayede, yeniden bir tehlikenin oluşmasının önüne geçildi. Yangının çıkış sebebine dair incelemeler sürüyor.