Bodrum’daki Yangında Tekne Hasar Gördü

TEKNEDE YANGIN ÇIKTI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir teknede meydana gelen yangın, ciddi hasara yol açtı. Gündoğan Mahallesi açıklarında demirli durumda bulunan teknede henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Yangını fark edenlerin yaptığı ihbar sonucunda, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

EQUIPLER MÜDAHALE ETTİ

Ekiplerin yaptığı hızlı müdahale ile kontrol altına alınan yangında, tekne büyük çapta hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Yangın anında teknede bulunan bir bireyin çevredeki botlar tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldığı bildirildi. Yangının nedeni hakkında soruşturma devam ediyor.