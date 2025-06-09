Bodrum’dan 15 Bin Araç Çıkış Yaptı

BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU ARTMIŞ DURUMDA

Bodrum, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğun ziyaretçi akının ardından dönüş yolculuklarının başlamasıyla birlikte hareketlenmeye devam ediyor. Son 24 saat içinde Bodrum’dan 15 binden fazla araç çıkış yapmış durumda. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, tatilciler ilçeden ayrılmak için yola koyuluyor.

TATİL DÖNEMİNDE NÜFUS ARTIYOR

Bodrum’un bayram süresince nüfusu önemli ölçüde artmış ve otellerde doluluk oranları çok yüksek seviyelere çıkmış. Tatil boyunca deniz ve kara trafiğinde yaşanan yoğunluk, dönüş gününde belirgin bir şekilde artış gösteriyor. Bodrum-Milas karayolunda dikkat çeken trafik yoğunluğu, son 24 saat içerisinde 15 binden fazla aracın Bodrum’dan ayrıldığını ortaya koyuyor.

İlçedeki araç trafiği zaman zaman uzun kuyruklar oluştururken, trafik ekipleri güvenlik ve trafiğin akıcılığı için gerekli tedbirleri alıyor. Dönüş yolculuğu süresince tatilcilerin güvenli bir şekilde yola çıkması sağlanmaya çalışılıyor.