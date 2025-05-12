Gündem

Bodrum’dan 45 Ton Atık Çıkarıldı

bodrum-dan-45-ton-atik-cikarildi

DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ YAPILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nın öncülüğünde, Gündoğan Mahallesi’nin Küçükbük Koyu’nda deniz dibi temizliği faaliyeti gerçekleştirildi. Bu çalışma sırasında, deniz seyir güvenliğini tehdit eden yasa dışı tonozlama düzenekleri, kullanılmayan eski kamyon lastikleri, plastik ve metal variller ile korozyona uğramış diğer atık malzemeler özenle temizlendi.

45 TON ATIK TOPLANDI

Temizlik sürecinde, toplamda 45 ton atık deniz dibinden çıkarıldı. Çıkarılan atık, vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek bertaraf edilmek üzere alan dışına taşındı.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırşehir’de Sigorta Dolandırıcıları Tutuklandı

Araç sigortası yaptırmak isteyenlerin hesap bilgilerine izinsiz erişen şebekeye düzenlenen operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı ve birçok dijital delil ele geçirildi.
Gündem

Husumetlisini Sokakta Bıçakladı

İstanbul Bahçelievler'de aralarındaki husumet nedeniyle Güney Düzyer, Barış İmirgi'yi sokakta 11 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay, sokak ortasında gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.