Bodrum’dan 45 Ton Atık Çıkarıldı

DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ YAPILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nın öncülüğünde, Gündoğan Mahallesi’nin Küçükbük Koyu’nda deniz dibi temizliği faaliyeti gerçekleştirildi. Bu çalışma sırasında, deniz seyir güvenliğini tehdit eden yasa dışı tonozlama düzenekleri, kullanılmayan eski kamyon lastikleri, plastik ve metal variller ile korozyona uğramış diğer atık malzemeler özenle temizlendi.

45 TON ATIK TOPLANDI

Temizlik sürecinde, toplamda 45 ton atık deniz dibinden çıkarıldı. Çıkarılan atık, vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek bertaraf edilmek üzere alan dışına taşındı.