Bodrum Fiyatları Tartışma Konusu Oldu

YAZ MEVSİMİYLE BODRUM’DA FİYAT ARTIŞI

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye’nin popüler tatil destinasyonu Bodrum, bir kez daha yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 2025 yaz sezonuna hazırlanan özel işletmeler tarafından belirlenen fiyatlar, sosyal medya ve magazin basınında geniş bir tartışma yaratıyor. Bazı lüks plaj ve restoranlarda bir porsiyon lahmacunun fiyatı 2.200 TL’ye kadar çıkarken, sadece plajlara giriş ücretleri de oldukça yüksek. Günübirlik tatilciler için bu fiyatlar, tatilin tadından çok cüzdanların yükünü artırıyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİ

Bu çarpıcı fiyat artışları üzerine muhabirler, ünlü isimlere mikrofon uzattı. Sevilen sunucu Esra Erol, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bodrum’daki yüksek fiyatlar hakkında konuşan Erol, aile ve arkadaşlarıyla evde buluşarak zaman geçirdiklerini belirtti. Erol, “Evde olmanın getirdiği konforla beraber arkadaşlarımızla genelde evde toplanıyoruz. Fiyatlar ve bütçeler gerçekten çok yüksek. Bu sebeple biz hep evde toparlanıyoruz. Bir gün biri sofra kuruyor, bir gün diğeri… Mühim olan dostlarla bir arada olmak. Mekanın çok da bir önemi yok” ifadelerini kullandı.

DENİZ HAKKI VE EŞİTLİK VURGUSU

Özel plajlara giriş ücretleri hakkında da görüşlerini paylaşan Erol, denizin herkesin olduğunu vurgulayarak, “Ben hiç gitmiyorum beach’e. Deniz herkesin denizi, herkesin aynı ve eşit şekilde girmesi gerekiyor. Bu fiyatları da aşırı yüksek buluyorum. Bu eşitsizliğe karşıyım” şeklinde konuştu. Erol’un açıklamaları, yüksek fiyatlar ve sosyal eşitlik konusundaki tartışmaları daha da derinleştiriyor.