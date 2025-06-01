Bodrum FK: 0 – Beşiktaş: 4

MAÇ SONUCU

Muğla – Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Bodrum FK, maçında Beşiktaş’a 4-0 yenildi.

MAÇTAKİ DAKİKALAR

İkinci yarıda, 70. dakikada Gedson Fernandes, kale sahası içinde Herelle’nin müdahalesiyle düşerek hakeme penaltı işareti yaptırdı. Beyaz noktanın başına geçen Joao Mario, 71. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve durumu 4-0 yaptı.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Sıraç Akpınar oldu. Bodrum FK’nın kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Diogo Sousa, Ege Bilsel (Celal Dumanlı dk. 71), Herelle (Celustka dk. 86), Ajeti, Cenk Şen (Süleyman Özdamar dk. 46), Fredy, Ahmet Aslan, Brazao, Seferi, Dimitrov (Enes Öğrüce dk. 63), Pucas (Gökdeniz dk. 46). Yedek oyuncular arasında Rüzgar Mehmet Adıyaman, Erkan Değişmez, Tunahan Akpınar, Ali Aytemur, Celal Dumanlı, Bilal Güven bulundu. Teknik direktör olarak Jose Morais görev yaptı.

Beşiktaş’ın kadrosunda ise Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku (Emrecan Terzi dk. 77), Hadziahmetovic (Necip Uysal dk. 77), Fernandes, Mustafa Hekimoğlu (Emirhan Topçu dk. 77), Joao Mario, Muçi (Arroyo dk. 72), Rafa Silva (Semih Kılıçsoy dk. 72) yer aldı. Yedek oyuncuları ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Sanuç, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç oldu. Teknik direktör olarak Ole Gunnar Solskjaer yer aldı.

GOLLER VE DİĞER NOTLAR

Beşiktaş’ın gollerini atan oyuncular ise Mustafa Hekimoğlu (dk. 12 ve 45+1), Gedson Fernandes (dk. 27) ve Joao Mario (dk. 71) oldu. Bodrum FK’dan Ajeti maç sırasında sarı kart gördü.