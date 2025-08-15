Bodrum FK 11 İsimle Yola Ayırdı

BODRUM FK’NIN TRANSFER DURUMU

Bodrum FK, sezon öncesinde Üzeyir, Erkan, Süleyman, Bardhi, Gökhan, Celustka, Haqi Osman, Halil İbrahim, Eray, Ali Eren ve Herelle isimleriyle yollarını ayırdı. Bu süreçte sadece Ali Habeşoğlu ve Berşan Yavuzay’ı kadrosuna kattı. Kulübün bu değişikliklerle yeni sezona hazırlanırken, hedeflerin belirli olduğu dikkat çekiyor.

SİVASSPOR MAÇINA HAZIRLIK

Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Burhan Eşer, pazar günü oynanacak Sivasspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. “Geçen hafta alınan beraberlik bizim için iç sahada 2 puan kayıp olarak görünüyor. Ligin ilk maçları hep zor olur, ona rağmen 4-5 net pozisyon vardı ve galibiyete yakın olan taraf bizdik” dedi. Eşer, uzun bir lig maratonunun başladığını ve sahada oyun anlamında istediklerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, “Oyuncularımın isteği ve arzusu bizim için önemliydi” ifadesini kullandı.

SİVAS DEPLASMANI ZOR OLACAK

Eşer, Sivasspor’un köklü bir camia olduğunu vurguladı ve “Ben de orada uzun yıllar bulundum ve yakından takip ediyorum. Sivas her zaman iyi takım olmuştur” dedi. Bodrum FK, bu zorlu deplasman için iyi hazırlandıklarını ve umarız oradan istedikleri sonuçla ayrılacaklarını ifade etti.