Bodrum FK, Adana Demirspor’u Ağırlıyor

BODRUM FK, GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

1. Lig’de üst üste gelen zaferlerle Sakaryaspor ve Serikspor’u mağlup eden Bodrum Futbol Kulübü, milli araya 8 puanla 3’üncü sırada girmiş durumda. Kulüp, 5’inci hafta maçında yarın eksi 11 puana sahip sonuncu Adana Demirspor’u ağırlayacak. Müsabaka, Bodrum İlçe Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Bu karşılaşmanın bilet fiyatları belirlenmiş durumda. VIP tribünü bin TL, maraton 500 TL, kale arkaları 250 TL, misafir tribünü ise 325 TL olarak satışa sunulacak. Ayrıca, öğrenci ve kadın taraftarlara biletler 48 TL’ye satılacak.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, hedeflerinin galibiyet serisini devam ettirmek olduğunu ifade etti. “Adana Demirspor köklü bir camia. Bulunduğu konum kimseyi yanıltmasın, zor bir maç olacak. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Bu maçta Bodrum’da sakatlığı bulunan Gökdeniz’in forma giyemeyeceği belirtildi.