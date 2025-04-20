Bodrum FK, Asbaşkan Moral Verdi

MAĞLUBİYETİN ARDINDAN MORAL AÇIKLAMASI

Bodrum FK, Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda Galatasaray’a karşı 2-0’lık bir mağlubiyet yaşadı. Deplasmandaki bu olumsuz sonucun ardından, Bodrum FK’nın Asbaşkanı Selahattin Polat, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamayla takımına ve taraftarına destek oldu.

HEDEFLERDEN VAZGEÇMEYİZ

Polat, yaptığı açıklamada, “Galatasaray karşısında istediğimiz sonucu alamamış olabiliriz, ancak mücadelemizden ve hedeflerimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu takım, bu şehir için var. Bodrum FK, Süper Lig’de kalıcı olmak ve daha da ileriye gitmek için savaşmaya devam edecek” sözleriyle takımın mücadeleci ruhunu vurguladı. Kendilerine olan inançlarıyla taraftarlarından aldıkları güçle, Bodrum’un adını zirveye taşımaya kararlı olduklarını belirtti.

GELECEK UMUT VERİYOR

Polat, “Taraftarımızdan aldığımız güçle her maçta daha da kenetlenecek, Bodrum’un adını zirveye taşıyacağız. Bugün üzülsek de yarın için umutluyuz. Birlikte daha nice zaferlere” diyerek, geleceğe dair umutlarını dile getirdi.