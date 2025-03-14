Bodrum FK Asbaşkanı: “Başaracağız, Bodrum İnansın”

Bodrum FK’nın Sadece İnanmak Kalıyor

Trendyol Süper Lig’de yer alan Bodrum FK’nın Asbaşkanı Selahattin Polat, Çaykur Rizespor ile oynayacakları maç öncesi taraftarlara umut verici mesajlar iletti. Süper Lig’de devam eden başarı serisiyle dikkat çeken Bodrum FK, deplasmanda gerçekleştireceği Çaykur Rizespor karşılaşmasına odaklanmış durumda.

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ekibinin Süper Lig’deki yolculuğunu kesin bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti. Polat, “Takımımız sahada Bodrum ruhuyla, son düdüğe kadar mücadele edecek. Yenilmezlik serimizi sürdürmek ve Bodrum’u en iyi şekilde temsil etmek için hazırız” dedi.

Destekle Başarıya Ulaşacağız

Taraftarların desteğinin önemini de vurgulayan Polat, “Siz değerli taraftarımızın desteğiyle sahada savaşmaya devam edeceğiz. Bodrum inansın, biz başaracağız” diyerek güçlü bir birliktelik çağrısında bulundu. Bodrum FK, Çaykur Rizespor karşısında, taraftarlarının da desteğiyle galip gelmeyi hedefliyor.