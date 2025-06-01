Bodrum fk, Beşiktaş’a 4-0 yenildi

BODRUM FK MAĞLUP OLDU

Süper Lig’in 38. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, ev sahipliği yaptığı Beşiktaş’a 4-0 yenilerek sezonu kötü bir sonuçla kapattı. Maç sonrası hem Bodrum FK’nın Teknik Direktörü Jose Morais hem de Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında düşüncelerini paylaştı.

JOSE MORAİS VEDA EDİYOR

Bodrum FK’ya veda ettiğini açıklayan Morais, “Bugün Beşiktaş’a karşı sezonun son maçını oynadık. Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusuydu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig’de kalamadık. Bodrumspor gelecek sezon Süper Lig’de olamayacak ama, Bodrumspor hem oyuncu kalitesi hem camia olarak gelecek sezon ait olduğu yere Süper Lige dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum.” dedi. Morais, oyuncularının çabasını vurgulayıp, “İki maçta daha iyi sonuçlar alabilseydik, ligde kalma hayallerimizi gerçekleştirebilirdik. Bunun olmadığı için gerçekten üzgünüm.” diye ekledi. Hedeflerinden sapmalar yaşandığını belirten Morais, Bodrumspor’un geleceği adına umutlu olduğunu ifade etti.

OLE GUNNAR SOLSKJAER’IN DEĞERLENDİRMESİ

İyi mücadele ettiklerini belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, “Bugün iyi oynadık, iyi mücadele ortaya çıkardık. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Odak noktamız belliydi. Mantalite olarak da sahadaydık. Bugün iyi iş çıkardık ama sonunda maalesef işler bizim istediğimiz gibi gitmedi, diğer sonuçlara bakarsak.” şeklinde görüşlerini paylaştı. Solskjaer, takıma olan güvenin artığını belirtti ve sezon boyunca gösterdikleri mücadeleden dolayı futbolcularını tebrik etti.