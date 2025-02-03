More
Spor

Bodrum FK, Demirel’le Yollarını Ayırdı

bodrum-fk-demirel-le-yollarini-ayirdi

Bodrum FK İLE VOLKAN DEMİREL YOLAYRIYOR

Bodrum FK, kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırıyor. Demirel’in yönetiminde yeşil beyazlı ekip, toplam 13 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda ekip 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıyor.

KAYBEDİLEN MAÇLAR VE SONUÇLAR

Demirel döneminde yaşanan kötü performans, takımın geleceği açısından endişe yaratıyor. Bu sonuçlar, Bodrum FK için sıkıntılı bir sürecin habercisi. Elde edilen galibiyet sayısının az olması, takıma olan desteği de etkiliyor.

Bodrum FK’nın, Demirel sonrası yeni bir teknik direktör arayışına girmesi bekleniyor. Alınacak olan yeni kararlar, takımın toparlanmasına ve mevcut krizden çıkmasına yardımcı olabilir.

ÖNEMLİ

Gündem

Rojin Kabaiş’in Ölümünde Akıntı Raporu Eklendi

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne dair hazırlanan bilirkişi raporu, cesedinin bulunduğu yerin doğal koşullarla sürüklenmesinin mümkün olduğunu açıkladı.
Gündem

Ege’deki Depremler Türkiye’yi Etkiler Mi?

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 400'den fazla deprem meydana geldi. Santorini'de etkinlikler iptal edildi ve eğitim durduruldu. AFAD, durumu izliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.