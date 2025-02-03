Bodrum FK, Demirel’le Yollarını Ayırdı

Bodrum FK İLE VOLKAN DEMİREL YOLAYRIYOR

Bodrum FK, kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırıyor. Demirel’in yönetiminde yeşil beyazlı ekip, toplam 13 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda ekip 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıyor.

KAYBEDİLEN MAÇLAR VE SONUÇLAR

Demirel döneminde yaşanan kötü performans, takımın geleceği açısından endişe yaratıyor. Bu sonuçlar, Bodrum FK için sıkıntılı bir sürecin habercisi. Elde edilen galibiyet sayısının az olması, takıma olan desteği de etkiliyor.

Bodrum FK’nın, Demirel sonrası yeni bir teknik direktör arayışına girmesi bekleniyor. Alınacak olan yeni kararlar, takımın toparlanmasına ve mevcut krizden çıkmasına yardımcı olabilir.