Bodrum FK Deplasmanda İyi Skor İstiyor

BURHAN EŞER’DEN SERİKSPOR AÇIKLAMALARI

Bodrum FK’nın Teknik Direktörü Burhan Eşer, Serikspor’un kendileri için güçlü bir rakip olduğunu belirtiyor. Ancak ekibi, deplasmandan iyi bir skorla dönme hedefinde. Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında, Bodrum FK, 31 Ağustos Pazar günü Serikspor ile karşılaşacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde, Burhan Eşer yönetiminde, galibiyet için yoğun bir hazırlık süreci geçiren yeşil-beyazlı futbolcuların hırslı ve istekli halleri dikkat çekiyor.

SAKATLIK SORUNLARI VE HAZIRLIKLAR

Bodrum FK’nın, bu maç öncesinde tek eksik oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, sakatlığı nedeniyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak. Takımın teknik direktörü Burhan Eşer, Serikspor karşılaşması öncesinde yaptığı değerlendirmede, “İlk 2 haftada galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Böyle bir galibiyetin geleceğini o maçlarda göstermiştik. Yenik duruma düşüp maçı çevirmemiz bizim için önemliydi. Herkes gol atacak demiştim, öyle de oldu” şeklinde konuştu.

ERKEN ANALİZLER VE HedefLER

Eşer, Serikspor’un zorlu bir rakip olduğuna işaret ederek, “Serik; agresif, mücadele gücü yüksek ve oyun ritmini bozan bir takım. Zor bir deplasmana gidiyoruz, sert bir rakiple karşılaşacağız. Ancak analizlerimizi yaptık, çalışmalarımızı ona göre planladık” dedi. Ayrıca, “Milli araya moralli ve mutlu girmek en büyük hedefimiz” diyerek oyuncularına güven duyduğunu ifade etti. Gökdeniz’in sakatlığının üzücü olduğunu belirten Eşer, “Ama tedavi süreci yakından takip ediliyor” diye ekledi.