Haberler

Bodrum FK, Deplasmanda Sivasspor’la Karşılaşacak

MAÇIN DETAYLARI

Bodrum Futbol Kulübü, 1’inci Lig’in ilk haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından yarın Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, 4 Eylül Stadı’nda Furkan Aksuoğlu’nun yönetiminde gerçekleşecek ve saat 19.00’da başlayacak.

TEKNİK DİREKTÖRÜN YORUMU

Eski takımı Sivasspor’a karşı görev yapacak olan teknik direktör Burhan Eşer, “Zorlu Sivasspor deplasmanından galibiyetle döneceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezonda Bodrum FK’nın Süper Lig’de Sivasspor ile yaşadığı düşme sıkıntısından dolayı Sivasspor, ilk maçında Erzurumspor’a 2-0 kaybetti.

GEÇEN SEZONUN MAÇLARI

Bodrum FK, geçen sezon Süper Lig’de Sivasspor’u evinde 2-0 yenmeyi başardı. Sivas’taki maç ise golsüz eşitlikle sona ermişti.

ÖNEMLİ

Haberler

Rize’de 5 Yaşındaki Çocuk Köpek Saldırısına Uğradı

Rize'de 5 yaşındaki Yener Topçu, babasıyla beraberken sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Baba, bu tür olayların önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Haberler

Muğla’da Öğrenciler İçin Yeni Yurt

Muğla'da, Milli Piyango Kız Yurdu'nda deprem riskine karşı yıkılan binaların yerine modern yapılar inşa edilecek. Proje, gençlerin güvenli bir yaşam alanına kavuşmasını amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.