Bodrum FK, Deplasmanda Sivasspor’la Karşılaşacak

MAÇIN DETAYLARI

Bodrum Futbol Kulübü, 1’inci Lig’in ilk haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından yarın Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, 4 Eylül Stadı’nda Furkan Aksuoğlu’nun yönetiminde gerçekleşecek ve saat 19.00’da başlayacak.

TEKNİK DİREKTÖRÜN YORUMU

Eski takımı Sivasspor’a karşı görev yapacak olan teknik direktör Burhan Eşer, “Zorlu Sivasspor deplasmanından galibiyetle döneceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezonda Bodrum FK’nın Süper Lig’de Sivasspor ile yaşadığı düşme sıkıntısından dolayı Sivasspor, ilk maçında Erzurumspor’a 2-0 kaybetti.

GEÇEN SEZONUN MAÇLARI

Bodrum FK, geçen sezon Süper Lig’de Sivasspor’u evinde 2-0 yenmeyi başardı. Sivas’taki maç ise golsüz eşitlikle sona ermişti.