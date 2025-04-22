Bodrum FK Düşme Hattında Kaldı

BODRUM FK DÜŞME HATTINA GERİLEDİ

Süper Lig’in 32’nci haftasında lider Galatasaray’a deplasmanda 2-0 yenilen Bodrum Futbol Kulübü, alt sıralardaki rakiplerinin puan alması ile birlikte yeniden düşme hattına geriledi. Önceki hafta 34 puanla 14’üncü sıradayken, şu an 16’ncı sırada yer alıyor. Bodrum FK’nın kümede kalma mücadelesi verdiği takımlardan Çaykur Rizespor, evinde Eyüpspor’u 1-0 ile geçerken, Alanyaspor da sahasında Samsunspor’u aynı skorla yenmeyi başardı. Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanında son dakikada attığı golle 3-3 berabere kaldı ve 1 puanı hanesine ekledi.

Bodrum FK’nın 3 puan gerisinde bulunan Sivasspor, İstanbul’da Kasımpaşa’ya 3-1 kaybetti ve 31 puanla 17’nci sıraya geriledi. Rakiplerinin puan kazandığı bu haftada Bodrum Futbol Kulübü, düşme potasında yer aldı. Yeşil-beyazlı ekip, 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da ligde 3’üncü sıradaki Samsunspor’u ağırlayacak. Maçın bilet fiyatları ise VIP 3 bin, maraton 1500, kale arkası 750 ve misafir tribün 975 TL olarak belirlendi. Kadın ve öğrenci taraftarlar, bu mücadeleyi 48 TL karşılığında izleyebilecek.