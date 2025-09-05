Bodrum FK, Emirhan Arkutcu’yu aldı

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ’NÜN YENİ TRANSFERİ

Bodrum Futbol Kulübü, 1’inci Lig’de ilk 4 haftada elde ettiği 8 puanla milli araya 3’üncü sırada girdi. Bu süreçte, Fenerbahçe’den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu’yu kadrosuna katma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon 2’nci Lig’de Menemen FK’da kiralık olarak görev yapan genç futbolcuyla 3 yıllık bir sözleşme imzalandı.

EMİRHAN’IN KULÜBE KATILIMI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Menemen FK’da kiralık olarak forma giyen, Fenerbahçe’nin genç kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Emirhan” ifadelerine yer verildi. Emirhan, Ali Habeşoğlu ve Berşan’dan sonra Bodrum ekibinin üçüncü transferi oldu.

MENEMEN FK’DA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Emirhan, önceki sezon Menemen FK’da 28 lig maçına çıkarak 8 kez gol sevinci yaşadı. Bu performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun Bodrum Futbol Kulübü’ndeki katkısı merakla bekleniyor.