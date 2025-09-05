Haberler

Bodrum FK, Emirhan Arkutcu’yu Transfer Etti

BODRUM FK YENİ BİR İSİM KADROSUNA KATTI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, kadrosuna Fenerbahçe’nin genç yeteneği Emirhan Arkutcu’yu dahil etti. Ege temsilcisi, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferini resmi olarak açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, Emirhan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi verildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den 2. Lig temsilcisi Menemen FK’ya kiralanan Emirhan, burada forma şansı bulduğu 30 maçta 8 gol attı. Genç oyuncunun, bu süreçte 5 asistlik performansı da dikkat çekti. Bodrum FK’nın genç yeteneği kadrosuna katması, takımın hedeflerini destekleyen bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

