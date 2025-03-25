Bodrum FK, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

BODRUM FK, FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLANIYOR

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK, Fenerbahçe’yi ağırlamayı planlıyor ve yenilmezlik serisini devam ettirmeyi amaçlıyor. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, “Ligdeki hedefimiz doğrultusunda gelişimimizi sürdürmek istiyoruz. Fenerbahçe kalitesi yüksek ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Biz kendi oyunumuza odaklanacağız” şeklinde açıklama yaptı.

FENERBAHÇE İLE ZORLU BİR MAÇ

Bodrum FK’nın Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma 28 Mart Cuma günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek. Son altı maçında kalesini gole kapatan Bodrum FK, sarı-lacivertliler karşısında savunma disiplinini koruyarak puan almak için mücadele edecek. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Morais yönetimindeki hazırlıklar devam ederken, futbolcuların moralleri oldukça yüksek.

ASBAŞKAN, MOTİVASYONUN YÜKSEK OLDUĞUNU BELİRTİYOR

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, antrenmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Takımın son dönemlerde iyi bir grafik sergilediğini ifade eden Polat, “Takımımız son 6-7 maçtır güzel bir seri yakaladı ve gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Motivasyonumuz yüksek. Umuyorum bu seri devam eder. Taraftarımızın desteği tüm maçlarda yanımızda. Fenerbahçe maçı da inşallah en iyi şekilde geçer ve bu maçta da puan alırız. Biz çok mutluyuz ve umutluyuz. Tahminime göre sezonu orta sıralarda bitiririz. Kırılganlık kalktı ve seri yakalamaya başladık, inşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı.

HER MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, “Bizim için her maç önemli, hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle sürdürüyoruz. Ligdeki hedefimiz doğrultusunda gelişimimizi sürdürmek istiyoruz. Fenerbahçe, kalitesi yüksek ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Biz kendi oyunumuza odaklanacağız” dedi.

Morais, Diogo Sousa’nın cezalı olmasının ardından kalede kimin görev alacağına dair net bir karar vermediğini belirtti. “Şu an oynayabilecek tüm kalecilerimiz bu seviyede oynamak için yeterli kaliteye sahip. Kararımı maça yaklaştıkça vereceğim” diyerek sözlerini sürdürdü.

İYİ BİR TAKIM OLMAK ÖNEMLİ

Portekizli teknik direktör, yenilmezlik serisi ile ilgili de, “Skorlardan ziyade iyi bir takım olmayı önemsiyoruz. Ne kadar gelişirsek, maçlardaki problemleri o kadar çözebilir hale geleceğiz” şeklinde konuştu.