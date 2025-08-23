Bodrum FK, Galibiyeti Taraftarına Armağan Etti

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Sakaryaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. İlgili maçta Bodrum FK, evinde Sakaryaspor’u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Mutlu olduklarını vurgulayan Yılmaz, “İki haftadır hak ettiğimiz halde yalnızca golleri atamadığımız için kazanamadığımız maçlarımız vardı. Hem Pendik hem de deplasmandaki Sivas karşılaşmasında her şeyi yapmıştık ama skora yansıtamamıştık. Bugün de gol yememize rağmen moralimiz bozulmadı” şeklinde konuştu.

İKİNCİ YARI PERFORMANSI

Yılmaz, ilk yarıda alınan beraberliğin ardından ikinci yarıda arzu ve isteklerinin arttığını belirtti. “Çok güzel bir oyunla üç gol bularak galip geldik. Bundan sonra bu galibiyetlerin devam edeceğine inanıyoruz ve üst sıralardan kopmayacağız” ifadeleriyle gelecek için umutlu olduğunun altını çizdi. Yılmaz, bu başarıyı futbolculara, teknik ekibe, çalışanlara ve özellikle taraftara hediye ettiklerini ifade etti, “Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz” dedi.