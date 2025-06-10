Bodrum FK Gelecek İçin Harekete Geçmeli

SUPERS LİG’DE KÜME DÜŞME SONRASI SESSİZLİK

Bodrum FK, Süper Lig’de tek sezon geçirdikten sonra 1’inci Lig’e düşmesiyle birlikte sessizliğe büründü. Muğla temsilcisi, yeni sezon için önümüzdeki günlerde harekete geçmeyi planlıyor. Küme düşüşünün ardından Teknik Direktör Jose Morais ve ekibi kulüpten ayrıldıktan sonra ilk adım olarak yeni bir teknik patron seçilecek. Geçtiğimiz sezon 14 yabancı futbolcu bulunduran Bodrum, 1’inci Lig’de 22 yaş altı bir oyuncu ile birlikte en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

YABANCILARLA YOL AYRIMI YAKLAŞIYOR

Yabancı oyuncularından Diogo Sousa, Riberio, Ajeti, Herelle, Bardhi, Puşcaş, Haqi Osman, Okita, Musah Mohammed, Celustka, Brazao, Seferi ve Dimitrov’un sözleşmeleri devam ederken, yalnızca Bardhi ve Celustka’nın sözleşmeleri sona erdi. Geçen sezon kiralık olarak takıma katılan Omar Imeri, yerli statüsünde değerlendirilebiliyor. Bazı yabancılarla yolların ayrılması beklenirken, Bodrum FK yeni takviye çalışmalarına başlayacak.

KAPTAN VE DENEYİMLİ OYUNCULAR BOŞTA

Mevcut yerli oyuncular arasında 4 isim dışında çoğunun sözleşmesi devam ediyor. Yeşil-beyazlılarda 11 yıldır kadroda yer alan ve 4 şampiyonluk yaşayan 39 yaşındaki takım kaptanı Erkan Değişmez’in sözleşmesi sona erdi. Ayrıca, 2’nci Lig’den bu yana 5 yıldır Bodrum FK’da forma giyen ve 2023-2024 sezonunda yarı finalde sakatlanan Süleyman Özdamar da sözleşme yenilemeden boşa çıktı. Geçen sezon Çaykur Rizespor’dan transfer edilen kaleci Gökhan Akkan ve Galatasaray’dan kiralanan Taylan Antalyalı da serbest duruma geldi.