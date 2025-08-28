Bodrum FK, Gökdeniz’siz Zor Maça Hazırlanıyor

SON DAKİKA GOL AYAKLARINDAN BİRİ SAKATLANDI

1’inci Lig’de geçen hafta Sakaryaspor’u evinde 3-1 yenerek ilk galibiyetine ulaşan Bodrum FK, Serikspor’la deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ederken, takımın önemli gol isimlerinden Gökdeniz Bayrakdar’ın sakatlanması büyük bir şok etkisi yarattı. Serikspor karşılaşmasından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Burhan Eşer, “Gökdeniz bir sakatlık yaşadı. Kendisi 8 ile 10 hafta aramızda olmayacak” dedi. Gökdeniz, ligin ilk iki maçında görev almasına rağmen geçen hafta oyuna girememişti.

İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ HEDEFİ

Serikspor karşısında ilk deplasman galibiyetini almak istediklerini dile getiren Eşer, “İlk 2 haftada galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Sakaryaspor galibiyetinin geleceğini ilk 2 haftadaki maçlarda vermiştik. Biz ofansif futbol oynamayı ve topa hakim olmayı seven bir takımız. Mücadelemiz ve fiziksel gücümüz iyi durumda. Sakaryaspor maçı keyifli geçti. Rakibe uzaktan şut dışında pozisyon vermediğimiz, 21 kez şut çektiğimiz ve güzel bir futbolla özlediğimiz bir galibiyet aldık” diye ifade etti.

SERİKSPOR ZOR BİR RAKİP

Bu haftaki rakipleri Serikspor’un sert bir takım olduğunu belirten Eşer, “Zor bir deplasmanda sert bir takıma karşı oynayacağız. Analiz ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Serikspor dirençli bir takım. Biz gereken çalışmaları yapıyoruz. Oradan istediğimiz skorla dönüp milli araya mutlu bir şekilde girmek istiyoruz” dedi. Serikspor, ligin ilk haftasında stadı hazır olmadığı için iç saha maçını Bodrum’da oynamıştı. Antalya temsilcisi, Bodrum FK ile yapacağı maçı ise Antalya Stadı’nda gerçekleştirecek.