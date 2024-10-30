Bodrum FK İle Taşdemir’in Veda Töreni

TEKNİK DİREKTÖR İLE YOL AYRILIĞI

Süper Lig’in yeni takımlarından Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı olarak yollarını ayırıyor. Bodrum FK, Taşdemir ve teknik kadrosuna çiçek takdim ederek bir veda töreni düzenliyor. Kulüp, Taşdemir’in yanı sıra antrenörler Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir ile de yollarını ayırdığını duyurdu.

TAŞDEMİR’İN BAŞARILARI

İsmet Taşdemir, 2021 yılından bu yana yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapıyor ve bu süre içinde takımı 2’inci Lig’den 1’inci Lig’e, ardından da Süper Lig’e çıkarma başarısını gösteriyor. Veda töreni, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor.

TÖRENE KATILIM

Törene, Taşdemir ve onunla birlikteki antrenörler, Bodrum Asbaşkanı Selahattin Polat, kulüp CEO’su Servet Cavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri Aşkın Demir, Caner Tuna, İsmail Erdoğan ve Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül katılıyor. Törende Asbaşkan Selahattin Polat, Taşdemir’e plaket ve çiçek takdim ederek “verdiği emeklerden dolayı” teşekkür ediyor.

BODRUMSPOR’UN ANILARI

Taşdemir’in Bodrum FK için ulaşmış olduğu başarılar, ileriki dönemlerde her zaman hatırlanacak. Bodrumspor, her zaman kulübün kalbinde kalacak bir figür olarak anılacak.