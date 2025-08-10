Bodrum Fk İyi Oynadı, Çim İyi

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Pendikspor ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, iki takımın da temposunun ve mücadele gücünün oldukça yüksek olduğunu belirtti. Trendyol 1. Lig’in açılış haftasında Bodrum FK, evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Eşer karşılaşmanın zorluklarına değindi. “Ligin ilk maçı her zaman zor olur. Hava sıcaklığı da etkiledi ama bahane değil” diyerek, maça dair değerlendirmesini yaptı.

TAKTİK ANALİZİ

Eşer, son 20 dakikada yapılan değişikliklerden sonra takımın temposunun biraz düştüğünü ifade etse de, genel anlamda maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu vurguladı. Oyuncularının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu dile getiren Eşer, “Lig uzun maraton, sürpriz sonuçlar olabiliyor. Biz doğru yoldayız, iyi çalışıyoruz. Girdiğimiz 4-5 pozisyonu değerlendiremedik,” şeklinde konuştu.

SAHADA EMEK VAR

Bodrum’un sıcak hava koşulları altında sahadaki zemin ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Eşer, “Bodrum sıcağında zeminin bu şekilde olması, buradaki insanların emeğine saygı göstermemiz gerekiyor. Çimlerin uzunluğu ve kısalığı ölçülüyor. Sahamızın zeminine laf söylemeye gerek yok.” dedi. Zeminin durumunun çok iyi olduğunu ifade ederek danışılmış ve daha önce eleştirilen durumlarla ilgili net bir duruş sergiledi. Önümüzdeki haftalara iyi hazırlanacaklarını belirterek, daha güzel sonuçlar almak için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.