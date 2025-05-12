Bodrum FK Kalan Maçlar İçin Hazırlanıyor

SIVAS DEPLASMANINDAN BERABERLİKLE DÖNÜYOR

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, Sivasspor deplasmanında sezonun kritik maçlarından birini golsüz berabere tamamladı. Bu sonuçla takım, umudunu kalan 3 maça taşımış oldu. Şu anda 35 puanla 17. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, kurtuluş bölgesinin 3 puan gerisinde bulunuyor. Teknik direktör Jose Morais, kalan mücadelelerde büyük bir çaba göstereceklerini belirtti.

Sivas’taki karşılaşmada takımının gösterdiği çabaya dikkat çeken Morais, “Karşılaşmanın son anında belki de maçın en net pozisyonunu yakaladık. Bu pozisyonla birlikte üç puanı alabilirdik ama olmadı. Özellikle maç boyunca belirsiz bir mücadele oldu. O açıdan o pozisyon bizim için çok önemliydi” şeklinde konuştu.

Göreve başladığı günden itibaren tüm takımın büyük bir efor sergilediğini vurgulayan Morais, şöyle devam etti: “Önümüzde üç maç var, bu karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlanacağız. Oyuncularımla bu konuyu paylaşacağım. Belki biraz daha efor sarf etmemiz ve savaşmamız gerekiyor. Kalan üç maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” Bodrum FK, kalan müsabakalarında Trabzonspor, Kayserispor (D) ve Beşiktaş ile mücadele edecek.