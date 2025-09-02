Bodrum FK, Kerem’den kazanmaya devam ediyor

KEREM AKTÜRKOĞLU BODRUM FK’YA PARA KAZANDIRIYOR

1’inci Lig takımlarından Bodrum Futbol Kulübü, 8 yıl önce genç yaşta kiralık olarak takımda oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kazanç sağlama yolculuğuna devam ediyor. 26 yaşındaki Kerem, Başakşehir’den kiralık olarak 3’üncü Lig’de yeşil-beyazlı formayı giyip şampiyonluk yaşadıktan sonra, Benfica’dan Fenerbahçe’ye 22.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Bu süreçte Bodrum FK, bu transferden 113 bin Euro gelir elde etti.

SON TRANSFERLERDEN GELEN DAYANIŞMA BEDELİ

Galatasaray, 2020 yılında 3’üncü Lig ekibi 24Erzincanspor’dan Kerem Aktürkoğlu’nu alarak geçen yıl 12 milyon Euro bonservisle Benfica’ya satmayı başardı. Bu transfer sonucunda Bodrum FK, UEFA Dayanışma Bedeli olarak 60 bin Euro kazandı. A Milli Takım oyuncusu Kerem, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda önemli bir gol atarak Fenerbahçe’ye karşı elenmesine sebep oldu. Aynı hafta içerisinde Fenerbahçe ile 22.5 milyon Euro artı bonuslar içeren bir anlaşma ile imzaladı. Bodrum FK, Kerem’den elde edilen gelirlere 113 bin Euro daha ekledi. Kerem’in eski takımları olan Gölcükspor, Hisareynspor, Başakşehir ve 24Erzincanspor da bu dayanışma payına hak kazandı.

Puşcaş İle Yollar Ayrıldı

Bodrum FK, bu sezon 1’inci Lig’de forma giymeyen golcü oyuncu George Puşcaş ile yollarını ayırdı. Kulüp, “Futbolcumuz George Puşcaş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz” açıklamasını yaptı. 29 yaşındaki Romanyalı golcü, Bodrum’a geçen sezon başında katılmıştı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 34 maçta 8 gol, Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta 3 gol atmıştı.