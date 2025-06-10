Bodrum FK, Kısa Sürede Değişecek

BODRUM FK’NIN GELECEK SEZONA HAZIRLIK AŞAMASI

Bodrum FK, Süper Lig’de tek sezon kalmayı başardıktan sonra 1’inci Lig’e düştü ve bu süreçte sessizliğe büründü. Muğla temsilcisinin yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Küme düştükten sonra Teknik Direktör Jose Morais ve ekibinin takımdan ayrılmasıyla Bodrum FK, öncelikle yeni teknik direktörünü belirleyecek.

YABANCI OYUNCU KISITLAMASI VE MEVCUT DURUM

Geçen sezon kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunduran Bodrum FK, 1’inci Lig’de 22 yaş ve altındaki oyuncuları da dahil olmak üzere en fazla 8 yabancı oyuncuya sahip olabiliyor. Diogo Sousa, Riberio, Ajeti, Herelle, Bardhi, Puşcaş, Haqi Osman, Okita, Musah Mohammed, Celustka, Brazao, Seferi, Dimitrov ve devre arasında kiralık olarak giden Obekpa’nın sözleşmeleri devam ediyor. Bununla birlikte yalnızca sözleşmeleri sona eren Bardhi ve Celustka ile yollar ayrıldı. Ayrıca, kiralık olarak verilen Omar Imeri, yerli statüsünde forma giyiyor. Bodrum FK, bazı yabancılarla yollarını ayırmayı planlıyor ve kadrosuna yeni takviyeler yapacak.

KAPTAN DEĞİŞMEZ VE SÜLEYMAN BOŞTA

Bodrum Futbol Kulübü’nde mevcut yerli oyuncuların büyük bir kısmının kontratları devam ediyor, yalnızca 4 isim hariç. 39 yaşındaki takım kaptanı Erkan Değişmez, Bölgesel Amatör Lig döneminden beri kadroda yer alarak 4 şampiyonluk yaşadı ve sözleşmesi sona erdi. Ayrıca, 2’nci Lig’den beri 5 yıl forma giyen Süleyman Özdamar, 2023-2024 sezonunda yarı finalde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldı ve sözleşmesi de sona erdi. Geçen sezon Çaykur Rizespor’dan transfer edilen kaleci Gökhan Akkan ve Galatasaray’dan kiralanan Taylan Antalyalı da serbest kaldı.