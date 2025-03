Bodrum FK, Kritik Maçlara Hazırlanıyor

TEKNİK DİREKTÖR MORAIS’IN YORUMLARI

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, gelecek süreçte oynayacakları her maçın önemli bir hale geldiğini ifade etti ve futbolcularının özveri ile çalışmalarını en iyi şekilde sürdürdüğünü belirtti. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında, 16 Mart Pazar günü saat 13.30’da Çaykur Rizespor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıkları Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde antrenmanda taktik ve dayanıklılık çalışmaları yapmanın yanı sıra pas organizasyonlarına da yer verdi. İdman, çift kale maçla sona erdi.

OYUNCULARIN PERFORMANSI İLE GURURLUYUM

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jose Morais, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Morais, “Burası zorlu bir lig, rakipler zorlu. Maçlara hazırlık yaparken artık rakiplerimizin sonuçlarına da dikkat etmemiz gerekiyor çünkü birbirimize yakın gidiyoruz. Biz hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza odaklanıyoruz. Çok daha fazla çaba sarf etmemiz şart, oyuncularım zaten bu özveriyi gösteriyor. Her maç kritik bir hale geldi. Her takımın her maçı kazanması mümkün değil. Her hafta, bazen ligin tepesinde, bazen ortasında, bazen alt sıralarda puan kayıpları olacaktır. Bizim de bu fırsatları değerlendirmemiz gerek. Hem Diogo Sousa hem de diğer oyuncularımızı bireysel olarak değerlendirmek gerek. Hedefimize ulaşmak adına bireysel olarak adanmış durumdalar ve işlerini en iyi şekilde yaptıklarını görüyoruz. Gösterdikleri özveriden dolayı övgüyü hak ettiklerini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

MUĞLA İLİNKİ HAZIRLIKLAR

Bodrum FK, zorlu mücadele için hazırlıklarını titizlikle sürdürerek, ligdeki konumunu güçlendirmek adına çalışmalara devam ediyor. Teknik ekibin ve futbolcuların özverisi, takımın hedeflerine ulaşmasında büyük önem taşıyor.