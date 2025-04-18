Bodrum FK Maçında Barış Alper Cezalı

BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Bodrum FK ile oynanan maçta 31. dakikada sarı kart gördü. Bu durum, Yılmaz’ı cezalı duruma düşürdü ve gelecek hafta ligdeki Eyüpspor karşısında oynayamayacak.

GALATASARAY’DA SARI KART SINIRI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK ile RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara, bu sınırdaki isimlerdi. Barış Alper Yılmaz’ın gördüğü sarı kart, onun için play-off haftasında büyük bir eksiklik yaratıyor.