Bodrum FK Mücadeleye Devam Edecek

BODRUM FK’NIN SÜPER LİG HEDEFİ

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Süper Lig’de kalma amaçlarından vazgeçmeyeceklerini belirtti. Galatasaray’a karşı aldıkları mağlubiyet sonrası sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, “Süper Lig yolculuğumuzda inancımız tam. Galatasaray karşısında istediğimiz sonucu alamamış olabiliriz ancak mücadelemizden ve hedeflerimizden asla vazgeçmiyoruz” dedi.

ŞEHRİN GURURU

Bodrum FK’nın yalnızca bir futbol takımı değil, aynı zamanda bir şehir için mücadele ettiğini vurgulayan Polat, “Bodrum FK’ımız, Süper Lig’de kalıcı olmak ve daha da ileriye gitmek için savaşmaya devam edecek. Taraftarımızdan aldığımız güçle her maçta daha da kenetlenecek, Bodrum’un adını zirveye taşıyacağız.” şeklinde konuştu.

UMUT DOLU GELECEK

Bugün yaşanan üzüntülere karşın yarın için umutlu olduklarını ifade eden Polat, “Birlikte daha nice zaferlere” mesajını verdi.